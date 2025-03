Catastrophe pour Antoine Dupont, la réaction de Mbappé

Axel Cornic

Décidé à mener le XV de France vers une victoire en ce 6 Nations 2025, Antoine Dupont va devoir regarder le dernier match face à l’Ecosse depuis son canapé. Le capitaine français a en effet été victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la démonstration de Dublin face à l’Irlande (27-42) et sera éloigné des terrains pour une durée de neuf mois.

C’est la grosse mauvaise nouvelle du week-end. Le XV de France a remporté une victoire historique en Irlande pour l’avant-dernière journée du 6 Nations 2025, mais a perdu son capitaine. A la 29e minute de jeu, Antoine Dupont a en effet été contraint d’abandonner les siens à cause d’une grave blessure au genou droit.

On se revoit l’année prochaine ?

Le verdict n’a pas tardé, puisque la star du rugby français va devoir être absente pour neuf mois au moins à cause d’une rupture des ligaments croisés. Pas de fin de saison avec le Stade Toulousain donc, mais également pas de retrouvailles avec l’Afrique du Sud à l’automne prochain pour la tournée de novembre du XV de France. Dans le meilleur des cas, Antoine Dupont pourrait revenir pour le prochain Tournoi des 6 Nations, avec Grégory Alldritt qui devrait surement le remplacer en tant que capitaine.

Les stars du sport au chevet d’Antoine Dupont

Sa blessure a suscité encore plus de réactions que la très large victoire du XV de France en terres irlandaises, notamment sur les réseaux sociaux. Son message sur Instagram annonçant sa grave blessure a notamment été liké par Kylian Mbappé, ancien du PSG désormais au Real Madrid, tandis que Marco Verratti a lui choisit un emoji en forme de cœur. Le tennisman Hugo Gaston lui a écrit « Grosse force à toi capitaine », tandis que les messages ont été nombreux en provenance de la F1, avec notamment Pierre Gasly : « Force et courage à toi champion ! On est tous avec toi ».