1,5 milliards d’euros : Transfert de légende après Neymar au PSG ?

L'Arabie Saoudite ne lâche pas Vinicius Jr. Selon la presse espagnole, le pays du Moyen-Orient envisage de formuler une offre record à l'international brésilien du Real Madrid, qui a déjà annoncé qu'il souhaitait écrire l'histoire du club espagnol. Reste à savoir si cette nouvelle proposition changera la donne dans ce dossier.

Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite recherche sa prochaine star, celle qui représentera le pays jusqu’au Mondial 2034. Le pays a trouvé l’heureux élu. Comme le confirme la presse espagnole, les regards se sont posés sur Vinicius Jr. Star du Real Madrid, le Brésilien aurait reçu une première proposition folle d’1 milliard d’euros. Mais en conférence de presse, le coéquipier de Kylian Mbappé a juré fidélité au Real Madrid.

Vinicius Jr a répondu à l'Arabie Saoudite

« Je suis très tranquille car j’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère qu’on pourra prolonger mon contrat parce que je suis très heureux ici, dans le meilleur club du monde avec le meilleur président et les meilleurs supporteurs du monde. Tout le monde m'aime ici et je n'imagine pas d'endroit meilleur que celui-ci. Je suis ici pour suivre l'histoire, tout ce que le président et le club m'ont donné. J'espère pouvoir continuer à marquer plus de buts et jouer plus de matchs avec ce maillot » avait confié Vinicius Jr.

L'Arabie Saoudite va revenir à la charge

Cela n’a pas refroidi les ardeurs de l’Arabie Saoudite, qui envisage de lui formuler une nouvelle proposition. « On me dit que l'Arabie Saoudite est folle à l’idée de signer Vinicius. Ils sont prêts à augmenter l'offre et veulent vous offrir un contrat de 5 ans et 1500M€ pour ces saisons, 300M€ par campagne. Ils ont de l’argent à dépenser. On parle de 400 ou 500 millions pour le Real Madrid. Ce serait le transfert le plus cher, le double de celui de Neymar, qui était de 222 millions » a confié le journaliste espagnol Eduardo Inda sur le plateau d’El Chiringuito.