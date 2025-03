Kylian Mbappé - Vinicius Jr : Le clash révélé par la presse espagnole

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 26 ans, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid. Et avant même son arrivée, sa relation avec Vinicius Jr était au coeur de toutes les discussions. Pour le moment, le Français et le Brésilien montrent une très belle entente. Mais voilà que tout cela ne serait pas forcément la vérité puisqu'en coulisses, ça serait bien différent entre Mbappé et Vinicius Jr.

L'été dernier, une nouvelle star a intégré le vestiaire du Real Madrid et pas n'importe laquelle : Kylian Mbappé. Arrivé du PSG, le Français a rejoint Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Rodrygo. Cela faisait alors un égo de plus à gérer pour Carlo Ancelotti. Certaines craintes étaient alors apparues sur la relation entre Mbappé et Vinicius Jr. Si tout semblait bien se passer jusqu'à présent, d'inquiétantes révélations apparaissent.

« Une fraternité qui n'existe pas »

Kylian Mbappé et Vinicius Jr s'entendent-ils vraiment si bien ? Pour la Cadena Ser, Anton Meana a fait une annonce qui fait du bruit. « La relation entre Vinícius et Mbappé n'est pas bonne, j'ai l'impression qu'ils veulent nous vendre une fraternité qui n'existe pas, cela nuit au jeu du Real Madrid », a alors balancé le journaliste espagnol.

« Ma relation avec Kylian est très bonne »

Ça n'irait donc pas entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Et pourtant, dernièrement, le Brésilien du Real Madrid tenait un discours bien différent. « Ma relation avec Kylian est très bonne, sur et en dehors du terrain. Il est essentiel que cela soit le cas pour que de grandes choses se produisent », assurait Vinicius Jr.