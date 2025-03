Kylian Mbappé : Le divorce qui fait les affaires du PSG

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, Luis Enrique avait déclaré vouloir miser sur un collectif pour assurer la réussite du club de la capitale. Le technicien espagnol semble avoir réussi son pari vu comment son équipe impressionne cette saison. Ancien de la maison parisienne, Nicolas Anelka prend beaucoup de plaisir à voir évoluer les coéquipiers de Marquinhos, qu’il trouve tous au niveau.

Mardi soir, le PSG tentera d’arracher sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool. Malgré une très belle performance collective lors du match aller, les Parisiens s’étaient inclinés, crucifiés à la 87ème minute par une réalisation de Harvey Elliott.

Le PSG a remplacé Mbappé par un collectif

Face à Liverpool, le PSG s’est montré très impressionnant et aurait dû marquer au moins un but dans une véritable masterclass d’Alisson dans les buts. Les Parisiens ont dominé le match du début à la fin, notamment grâce à un collectif très bien huilé, qui a fait mal à Liverpool. Ce n’était toutefois pas un hasard, car lors du départ de Kylian Mbappé, Luis Enrique avait affirmé vouloir constituer un vrai collectif et une équipe cohérente. Cela semble donc porté ses fruits maintenant.

« Collectivement, c’est super beau à voir »

Mardi soir, le PSG pourra donc une nouvelle fois s’appuyer sur son brillant collectif pour essayer de se qualifier. Le spectacle risque donc d’être au rendez-vous et Nicolas Anelka pourrait prendre autant de plaisir que lors du match aller, comme il l’a affirmé au Parisien. « Collectivement, c’est super beau à voir. J’insiste sur le mot « collectivement ». C’est une super équipe qui peut tout faire : tenir la balle comme jouer en contres. C’est très complet. La meilleure preuve, c’est que si vous me demandez qui a été très bon mercredi dernier, je ne peux pas citer un joueur en particulier mais tout le monde. Il n’y a pas un mec qui a été mauvais ni un autre bien au-dessus et dont tous les autres dépendent. Non, c‘était une super équipe et j’ai adoré les regarder. »