Pierre Ménès : Les virées en boite de nuit avec une star du PSG !

Aujourd'hui consultant sur Canal+, David Ginola a au cours de sa carrière pu porter le maillot du PSG. C'est en 1992 qu'il s'est engagé avec le club de la capitale. A Paris, Pierre Ménès avait alors pu retrouver l'un de ses amis. Avec Ginola, il est d'ailleurs régulièrement sorti en boite de nuit. Une bonne compagnie qui n'était pas pour lui déplaire.

Réagissant aujourd'hui à l'actualité footballistique sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a au cours de sa carrière de journaliste suivi notamment le PSG pendant plusieurs années. C'est ainsi qu'en 1992, il avait notamment assisté à l'arrivée de son ami, David Ginola, recruté par le club de la capitale en provenance de Brest. Et avec l'ancienne star du PSG, Pierre Ménès a multiplié les sorties.

« J'étais beaucoup plus beau avec David que sans David »

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s'est notamment rappelé de ses sorties en boite de nuit avec David Ginola. Le journaliste raconte ainsi à propos de l'ancien joueur du PSG : « On est pas mal sorti ensemble à l'époque. C'était bien de sortir avec Ginola. J'étais beaucoup plus beau avec David que sans David. Il faut dire ce qui est ».

« C’est l’époque où je sortais beaucoup avec les joueurs »

Pierre Ménès s'était déjà confié sur ses virées nocturnes avec David Ginola et d'autres joueurs du PSG. « J’avais énormément sympathisé avec David Ginola à Brest. Il est arrivé au PSG, et j’ai un souvenir assez ému avec David c’est que son fils et le mien sont nés le même jour, je crois. J’avais fêté la naissance de mon enfant avec le sien à l’hôtel à Saint-Germain-en-Laye. C’est l’époque où je sortais beaucoup avec les joueurs. Alors je ne sortais pas forcément avec eux, je les retrouvais. Je me suis retrouvé dans une boite extrêmement à la mode à Paris, j’étais avec José Cobos, et à côté de moi il y avait Tom Cruise et Nicole Kidman qui venaient pour l’avant-première de Horizon Lointain. Beaucoup de gens venaient demander des autographes à Tom Cruise et Nicole Kidman et, au bout d’un moment, il y en a deux qui viennent demander un autographe à José, et Tom Cruise, qui était à côté de moi, me tape sur la jambe et me dit : « C’est qui lui ? ». Je lui explique qui c’était. C’était une époque très souriante », avait-il avoué.