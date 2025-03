PSG : Une star va revenir !

Alexis Brunet

Samedi, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Stade Rennais, juste avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Les Parisiens se sont imposé quatre buts à un, mais ils n’avaient pas pu compter sur Marquinhos qui n’était pas dans le groupe. Pas de mauvaise surprise, le capitaine du club de la capitale devrait bien être là mardi soir.

Avant de retrouver Liverpool mardi soir en huitième de finale retour de Ligue des champions, le PSG devait bien gérer un déplacement piégeux du côté de Rennes. Les Parisiens ont fait le boulot à merveille, puisqu’ils se sont imposé quatre buts à un, avec notamment un nouveau doublé pour Ousmane Dembélé.

Marquinhos n’était pas dans le groupe face à Rennes

Pour affronter le Stade Rennais, le PSG pouvait compter sur l’ensemble de son groupe, excepté Marquinhos. Le Brésilien n’avait pas été retenu par Luis Enrique et on pouvait alors redouter une mauvaise nouvelle pour le capitaine parisien à seulement trois jours du match le plus important de la saison pour les pensionnaires du Parc des princes.

Marquinhos devrait être opérationnel mardi soir

Ce dimanche, Le Parisien en dit plus sur l’absence de Marquinhos. Selon le quotidien, le capitaine du PSG était simplement ménagé par Luis Enrique. Il était donc bien à l’entraînement dernièrement et il devrait, sauf surprise, tenir sa place mardi soir à Anfield.