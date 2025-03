OM : Greenwood «inexistant», il se fait dézinguer !  

La rédaction

Pierre Ménès n’a pas mâché ses mots sur Mason Greenwood après sa prestation en seconde période contre Lens. Le journaliste a souligné que l’attaquant a été « totalement inexistant », admettant que la décision de Roberto De Zerbi de le laisser sur le banc en première mi-temps semblait justifiée étant donné qu'à son entrée en jeu, Greenwood n'a pas été le plus brillant.

À la surprise générale, Mason Greenwood a été mis sur le banc au début du match qui opposait l’OM à Lens ce samedi. Alors que le meilleur buteur de l’OM était titulaire à chaque reprise cette saison, Roberto De Zerbi lui a préféré Bilal Nadir pour commencer. Mason Greenwood est ensuite rentré à la mi-temps mais n’a pas pu permettre à l’OM de s’imposer. Les Sang et Or sont venus à bout des Olympiens 0-1 grâce à un but dans les derniers instants du match.

«Il a été totalement inexistant»

Pierre Ménès est revenu sur le cas Mason Greenwood sur sa chaîne YouTube. Le journaliste a exprimé sa déception quant à l'impact de l’attaquant sur le jeu de l’OM :

« Ceci dit, vu la seconde période de Greenwood, il a peut-être donné raison à De Zerbi de l’avoir laissé sur le banc sur la première partie du match car il a été totalement inexistant. »

«Ce qu’il montre actuellement ne suffit pas»

Mason Greenwood a montré une certaine irrégularité cette saison, et cela n’a pas échappé à Roberto De Zerbi, qui en attend davantage de son meilleur buteur. Le coach de l’OM a exprimé ses attentes lors d'une conférence de presse :

« Personne ne peut avoir plus d’estime pour lui que moi. Mais cela ne change rien : j’en attends plus de sa part. Il doit en faire davantage, car ce qu’il montre actuellement ne suffit pas. S’il veut atteindre ses ambitions de devenir un champion, il doit gagner en constance, se sacrifier plus, et être plus déterminant. Il doit être régulier dans son impact mais aussi ses performances. Sinon, on retombe toujours dans le même schéma : un très bon match, puis une défaite à Auxerre, puis une victoire contre Nantes… C’est trop irrégulier, ce sont des vagues. Et ça, c’est quelque chose que je n’aime pas. »