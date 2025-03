C’est la panique à l’OM ? De Zerbi répond en direct

La rédaction

Malgré la défaite face à Lens, Roberto De Zerbi refuse de céder à la panique et veut rapidement relancer son équipe. Alors que l’OM pourrait voir Nice revenir à sa hauteur, le Classico face au PSG s’annonce déjà déterminant pour conserver la deuxième place et rester en bonne position pour la Ligue des champions.

L’OM s’est incliné ce samedi soir face au RC Lens. Devant un Vélodrome plein, les Sang et Or ont arraché la victoire (0-1) dans les derniers instants du temps additionnel. Une défaite frustrante qui pèse autant sur le plan moral que comptable. En cas de victoire de l’OGC Nice face à Lyon, les Aiglons reviendraient à hauteur des Marseillais, relançant complètement la lutte pour la deuxième place.

De Zerbi reste serein : «Il n'y a pas de crainte»

Interrogé sur la menace niçoise, Roberto De Zerbi s’est montré confiant en conférence de presse :

«Peur de perdre la 2e place ? Non, il n'y a pas de crainte parce qu'on sait d'où on vient, le chemin qu'on a parcouru, donc il ne peut pas y avoir de crainte. Après, c'est sûr que la priorité est de retrouver la forme de certains joueurs, comme Greenwood et Luis Henrique, leur rapidité, leur agilité. Il faut aussi retrouver plus de qualité dans notre jeu, c'est un élément non négligeable.»

Un Classico à fort enjeu

Pas le temps de tergiverser pour l’OM. Le 16 mars, les Olympiens se déplacent au Parc des Princes pour y affronter le PSG dans un Classique sous haute tension. Un résultat positif sera impératif pour rester dans la course à la Ligue des champions et défendre la deuxième place.