PSG : Luis Enrique vire une star, les coulisses dévoilées !

En 2023, Marco Verratti quittait le PSG après onze années passées au sein du club parisien. N’étant plus désiré par Luis Enrique, le « petit hibou » italien a posé ses valises au Qatar, et évolue désormais à Al-Arabi. Ancien Parisien, Claude Makélélé a révélé les coulisses du départ de l’iconique milieu de terrain.

Au cours de la dernière décennie, le PSG aura connu son lot de grands joueurs. Parmi les plus iconiques de cette génération QSI, Marco Verratti aura connu un parcours particulier. Arrivé dans la peau d’un jeune talent en provenance de Pescara en 2012, le milieu de terrain s’est très rapidement affirmé dans l’entrejeu parisien.

Verratti n’a pas été conservé par Luis Enrique

Malgré une dernière saison compliquée, Marco Verratti aura longtemps incarné le milieu du PSG, et ses adieux au Parc des Princes survenus à l’été 2023 démontrent tout l’amour que le « petit hibou » aura apporté aux supporters. Mais à l’instar de plusieurs stars comme Neymar, Verratti ne faisait pas partie des plans de Luis Enrique pour la grande reconstruction du PSG. Au cours d’un entretien accordé à Carré sur YouTube, Claude Makélélé est revenu plus en détail sur le départ du maestro italien.

« Il n’avait plus cette étincelle »

« Je pense que Luis Enrique a sorti Verratti parce qu’il n’avait plus cette étincelle. Il ne progressait plus. Il faisait progresser les autres, les autres sont arrivés à un niveau de performance de qualité technique, tactique, mais lui, il ne progressait plus. Il était en avance sur tout le monde. Il y a des joueurs qui sont nés en avance sur tout le monde, à partir du moment où il n’a plus ce cadre, il se perd », a lâché l’ancien joueur du PSG (2008-2011).