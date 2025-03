Problème avec Luis Enrique : Pierre Ménès prévient le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG s'est rassuré avant de défier Liverpool en Ligue des champions mercredi soir. Sur la pelouse du Stade Rennais, le club parisien a, une nouvelle fois, a fait étalage de sa supériorité en l'emportant largement face à la formation d'Habib Beye (1-4). Malgré tout, Pierre Ménès note quelques points à améliorer avant le huitième de finale retour de C1.

Le PSG poursuit sa série d’invincibilité en Ligue 1. Le club parisien s’est imposé sur la pelouse de Rennes ce samedi grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola et de Gonçalo Ramos (1-4). Malgré cette large victoire, Pierre Ménès avait des choses à dire sur la performance des joueurs parisiens.

Le PSG n'est pas intraitable sur corner

Sur Youtube, l’ancien consultant du Canal Football Club sur Canal + estime que le groupe de Luis Enrique n’aurait jamais dû encaisser un but ce samedi. Selon Ménès, le PSG doit corriger ses erreurs sur coups de pied arrêtés avant son huitième de finale retour face à Liverpool.

L'avertissement de Pierre Ménès

« S’il y a quelque chose que Luis Enrique n’est pas parvenu à gommer encore dans cette équipe de Paris, c’est d’abord cette tendance à toujours prendre un but quand ils mènent 2-0 et surtout à prendre encore une fois un but sur l’infirmité chronique du PSG, c’est-à-dire les corners. Le corner de Blas est détourné au premier poteau et c’est Brassier qui marque de la tête » a confié Ménès.