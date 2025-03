Dembélé : Du jamais-vu, le PSG lance un avertissement !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ousmane Dembélé va débarquer à Liverpool mardi soir avec le plein de confiance. Inefficace lors du match aller, l'ailier tricolore a retrouvé le chemin du but face à Rennes (1-4). Auteur d'un doublé, l'ailier tricolore a reçu les louanges de Luis Enrique, qui a surtout voulu mettre en valeur la performance globale de son groupe.

Ousmane Dembélé n’est plus qu’à deux buts de la Rolex. Alors qu’il s’était fixé comme défi avec ses amis d’atteindre 30 buts cette saison, l’ailier du PSG s’est rapproché de cette marque en claquant un doublé face à Rennes ce samedi. Une performance d’autant plus notable que le joueur n’est rentré qu’à la 64ème minute à la place de Gonçalo Ramos, également buteur. De bon augure avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool mardi soir.

Dembélé réalise sa saison la plus aboutie

En conférence de presse, Luis Enrique a donné son ressenti sur la saison XXL réalisée par Ousmane Dembélé. « Je crois que cela ne concerne pas qu’Ousmane, qu’ils sont tous en forme. Mais c'est la grandeur du football. Je pense qu’il (Ousmane) a toujours eu cette confiance en lui et en ses capacités, parce que c’est un joueur qui a toujours fait des différences » a confié l’entraîneur du PSG.

Le rappel à l'ordre de Luis Enrique

A 27 ans, Dembélé réalise la saison la plus prolifique de sa carrière (28 buts). Mais selon Luis Enrique, le joueur tricolore ne serait rien sans le reste de l’équipe. « En ce moment, il est concentré et avec notre équipe qui pratique un jeu plus collectif, tous les coéquipiers le cherchent en permanence pour trouver le joueur le mieux placé. Aujourd'hui, Hakimi lui a fait une merveilleuse offrande, Warren aussi l’a servi pour lui permettre de marquer ce qui aurait pu être un hat trick. A l’heure actuelle, Ousmane est dans un état de confiance supérieure en termes de buts, mais la clé reste l’équipe évidemment » a confié le coach parisien dans des propos rapportés par Culture PSG.