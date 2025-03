Dembélé - PSG : L’incroyable pari avec ses proches révélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En début de saison, Ousmane Dembélé s'était lancé un défi avec ses amis : marquer 30 buts sous le maillot du PSG. L'international français de 27 ans est bien parti pour atteindre cette marquer puisqu'il en est déjà à 26. Ce samedi, L'Equipe dévoile le cadeau que pourrait recevoir le joueur.

En début de saison, Ousmane Dembélé avait annoncé la couleur. « Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance et d’être un peu plus personnel » avait déclaré le joueur du PSG. Il faut dire que le jeu en vaut la chandelle.

PSG : «Ce n’est pas la Ligue 1», le clash surréaliste face aux caméras !

➡️ https://t.co/21GG5OQNfY pic.twitter.com/cpse2L0WWn — le10sport (@le10sport) March 7, 2025

Le pari de Dembélé avec ses amis

Dembélé a révélé qu’il s’était lancé un défi avec ses proches. « Je me suis fait un défi avec mes amis, mais ça, je ne vais pas vous le dire. Quoi ? Des Patek et des Rolex (sourire) » avait-il confié sans rentrer dans les détails. Ce samedi, L’Equipe vient lever les voiles sur ce drôle de pari.

Dembélé va réussir son coup ?

Selon le quotidien sportif, Dembélé s’est fixé pour défi d’atteindre les 30 buts sous le maillot du PSG cette saison. Ce qui veut dire qu’il ne lui reste plus que quatre buts pour atteindre ce fameux cap. Mais ce pari est évolutif. Ce qui veut dire que plus l’ailier marquera plus la montre montera en gamme. La vue de la Rolex pourrait bien le motiver dans les prochaines semaines.