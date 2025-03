PSG : Séisme pour le Qatar ?

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG s'est incliné au Parc des Princes face à Liverpool. Et pourtant, le club de la capitale a dominé nettement la bande à Mohamed Salah, et ce, pendant presque l'intégralité de la rencontre. Alors que le match retour aura lieu ce mardi soir à Anfield, une élimination du PSG sera vue comme une séisme. Selon vous, les hommes de Luis Enrique vont-il valider leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ? A vos votes !

Classé 15ème de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG - racheté par QSI en 2011 - a composté son billet pour les 16èmes de finale. Opposée à Brest, la bande à Ousmane Dembélé n'a laissé aucune chance à son adversaire français, l'ayant emporté 10-0 sur l'ensemble des deux matchs.

PSG - OM : Un grand nom prêt à signer !

➡️ https://t.co/m5oZCGMjpb pic.twitter.com/C5ANFhrqia — le10sport (@le10sport) March 8, 2025

PSG : Une défaite cruelle contre Liverpool

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a hérité de Liverpool lors du tirage au sort. Contraint de se frotter au 1er de la saison régulière en C1, le club de la capitale a fait forte impression lors du match aller.

Le PSG éliminé en 1/8ème de la Ligue des Champions ?

Pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a accueilli Liverpool au Parc des Princes ce mercredi soir. Et les hommes de Luis Enrique ont surclassé les Reds. En effet, le PSG a dominé de la tête et des épaules la rencontre. Toutefois, l'écurie rouge et bleu a fini par s'incliner. Contre le cours du jeu, Liverpool s'est imposé (0-1) à Paris. La bande à Ousmane Dembélé n'ayant pas réussi à faire trembler les filets d'Alisson Becker malgré sa multitude d'occasions. Pour rappel, le PSG a frappé 27 fois au but, cadrant à 10 reprises. Pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG va donc devoir l'emporter avec au moins deux réalisations d'écarts à Anfield ce mardi soir, ou sortir vainqueur de la séance des tirs au but en cas de victoire d'un seul but.

Selon vous, le PSG va-t-il se faire éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ? C'est le moment de voter !