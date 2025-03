Un joueur du PSG prend cher, le coup de gueule en direct

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG a concédé une défaite frustrante face à Liverpool (0-1) à l’occasion du 8ème de finale aller de la Ligue des Champions. Dominateur, Paris n’a pas su concrétiser ses occasions, tandis que de l’autre côté du terrain, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à sauver les siens. Si le portier italien a été pointé du doigt, Lionel Charbonnier ne comprend pas l’acharnement à son encontre.

Défait par Liverpool à l’aller, le PSG aura à cœur de prendre sa revanche mardi soir à Anfield afin de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Critiqué pour son but encaissé face à Harvey Eliott mercredi, Gianluigi Donnarumma n’est pas responsable du braquage concédé par les Parisiens selon Lionel Charbonnier.

« Lui tomber dessus dans un match comme ça, alors qu'il a un arrêt à faire »

« Déjà, j’aimerais savoir combien d’observateurs ont mis les gants et ont eu l’opportunité de gérer ce genre de match, c’est la première chose. J’ai mis les gant dans ce genre de match. Ce que j’aimerais dire avant tout, c’est que je ne suis pas un grand fan. Je ne suis pas là pour le défendre, parce que je ne le mettrai même pas dans le top 10. Par contre, lui tomber dessus dans un match comme ça, alors qu'il a un arrêt à faire… Ce n'est pas un gardien pour la Ligue des Champions, mais il est là. Lui tomber dessus tout d'un coup avec le genre de match qu'il a eu à faire, avec toutes les opportunités qu'ont eu les attaquants de marquer des buts », a lâché le champion du monde 1998 au micro de l’After Foot sur RMC.

« Pour moi, ce n'est pas Donnarumma qui a perdu le match »

« Ils sont tombés sur un mec qui a fait des miracles, poursuit l’ancien gardien de l’AJ Auxerre. Pour moi, ce n'est pas Donnarumma qui a perdu le match, c'est Alisson qui a gagné contre le PSG à lui tout seul. (...) On ne compare pas les différents arrêts s'il vous plait, parce qu'il n'y a rien de comparable. Neves a le but grand ouvert, pas de gardien, et il l'a met au-dessus, imagine un peu l'emprise psychologique du PSG et le match qu'aurait fait Alisson Becker s'il avait pris ce but sans toucher le ballon. Le match aurait été totalement différent parce que psychologiquement c'était pas du tout la même chose. »