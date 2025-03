Donnarumma : Le PSG annonce un coup historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dominateur, le PSG a laissé filer une victoire qui se dessinait. En huitièmes de finale aller de Ligue des champions, le club parisien s'est incliné face à Liverpool mercredi soir. Après la rencontre, les critiques se sont dirigées vers Gianluigi Donnarumma, marqué dans les vestiaires. Le portier italien a reçu le soutien de ses coéquipiers, confiants pour le match retour.

Le PSG a perdu une bataille, mais pas la guerre. Malgré une supériorité qui ne souffre d’aucune contestation, le club parisien n’est pas parvenu à convertir ses actions et s’est incliné sur un but assassin d’Harvey Elliott (0-1). La responsabilité de Gianluigi Donnarumma est encore une fois engagée sur cette action.

PSG : «Ce n’est pas la Ligue 1», le clash surréaliste face aux caméras !

➡️ https://t.co/21GG5OQNfY pic.twitter.com/cpse2L0WWn — le10sport (@le10sport) March 7, 2025

Donnarumma avait le masque

Le portier italien n’a pas eu la main assez ferme pour détourner la frappe d’Elliott, qui venait tout juste de remplacer Mohamed Salah. Selon les informations de L’Equipe, Donnarumma était sonné dans le vestiaire, mais ses coéquipiers sont venus le réconforter.

« On va se qualifier »

Plusieurs joueurs lui ont glissé quelques mots. « T’inquiète pas, on va se qualifier » aurait lâché l’un d’eux au gardien parisien. Une déclaration qui fait écho à celle de Vitinha au micro de Canal + : « Je suis sûr que ça va arriver, on va faire un grand match à Liverpool, montrer de la personnalité encore une fois et gagner ». Le match retour promet d’être chaud.