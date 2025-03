60M€ : Le PSG tient le nouveau Ousmane Dembélé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG battait la concurrence sur le marché des transferts, et réussissait à obtenir la signature de Désiré Doué contre un montant de 60M€ (bonus inclus). Arrivé en provenance du Stade Rennais, le Français de 19 ans a laissé de beaux souvenirs au sein du club breton, où il est perçu comme l’un des plus gros talents depuis un certain Ousmane Dembélé.

Cette saison, Luis Enrique peut compter sur un gros nombre de talents au sein de son effectif au PSG. Recruté l’été dernier contre un montant de 50M€ en plus de 10M€ de bonus, Désiré Doué a connu des débuts timides dans la capitale. Mais après une période d’adaptation on ne peut plus logique à son jeune âge, l’ancien prodige du Stade Rennais a fait état de son plein potentiel sous les couleurs Rouge et Bleu.

Désiré Doué brille au PSG

Numéro 14 dans le dos, Désiré Doué a vécu un véritable déclic au mois de décembre, avec son premier but inscrit avec le PSG face au RB Salzbourg en Ligue des Champions. Depuis, le joueur seulement âgé de 19 ans n’a plus jamais baissé le pied. Devenu un élément important du secteur offensif parisien, le Français a réalisé une belle entrée face à Liverpool en Ligue des Champions mercredi soir. Né en 2005, Désiré Doué apparaît donc comme un très gros coup réalisé par le PSG lors du dernier mercato estival, alors que pour rappel, le Bayern Munich était également déterminé à le signer.

Le plus gros talent rennais depuis Ousmane Dembélé

Pur produit du centre de formation du Stade Rennais, Désiré Doué va d’ailleurs retrouver son ancien club ce samedi après-midi (17h). A cette occasion, RMC Sport révèle que le crack de 19 ans est toujours très apprécié à Rennes. Le nouveau phénomène du PSG est perçu comme le plus gros talent passé par l’académie des Rouge et Noir depuis Eduardo Camavinga ou encore Ousmane Dembélé, son coéquipier à Paris.