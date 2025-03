Équipe de France - Griezmann : Coup de tonnerre pour son retour !

Thomas Bourseau

Le 23 mars prochain, avant le quart de finale retour de la Ligue des nations entre l’équipe de France et la Croatie, Olivier Giroud sera mis à l’honneur au Stade de France pour sa carrière en Bleus. L’autre retraité international qu’est Antoine Griezmann manquera au rendez-vous… pour le moment !

Après 10 années de bons et loyaux services, Antoine Griezmann a fait ses adieux à l’équipe de France à la surprise générale le 30 septembre 2024. Celui qui semblait destiner à devenir le capitaine des Bleus, un statut qui est finalement revenu à Kylian Mbappé. En parallèle, Griezmann a pour sa part vu son influence diminuer sur le terrain jusqu’à devenir un remplaçant de luxe.

En raison de son agenda, Griezmann ne sera pas célébré en même temps que Giroud au Stade de France

Quelques semaines après la retraite internationale d’Olivier Giroud, Antoine Griezmann a pris la sienne. Et à l’instar du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, l’attaquant de l’Atletico de Madrid aurait pu être célébré au Stade de France le 23 mars prochain. Il en a cependant décidé autrement d’après Le Parisien. Le quotidien de la capitale révèle que l’agenda du champion du monde 2018 l’empêchait d’être de la partie à Saint-Denis pour le quart de finale retour de la Ligue des nations face à la Croatie.

Griezmann voudrait une célébration individuelle ?

Le Parisien est même allé plus loin en divulguant une information croustillante. Antoine Griezmann se servirait du prétexte d’un agenda chargé pour éviter ce rendez-vous pour une tout autre raison. L’ex-taulier de Didier Deschamps privilégierait une cérémonie individuelle à son honneur et non partagée avec Olivier Giroud. Invité à s’exprimer, le clan Griezmann n’a fait aucun commentaire au média.