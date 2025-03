F1 : Lewis Hamilton provoque une sensation «bizarre» à ce pilote !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lewis Hamilton ayant décidé de rejoindre Ferrari en 2025, ça a libéré un baquet chez Mercedes. Toto Wolff a alors fait le pari de la jeunesse pour épauler George Russell et c’est Kimi Antonelli qui a été choisi. A seulement 18 ans, l’Italien va connaitre sa grande première en Formule 1 lors du Grand Prix d’Australie. De quoi lui donner l’occasion de piloter aux côtés notamment de Lewis Hamilton, ce qui ne manque pas de le déstabiliser un peu.

Pour cette saison 2025 de Formule 1, on aura le droit à de nouvelles têtes dans le paddock. C’est notamment le cas chez Mercedes. Durant l’intersaison, il a fallu remplacer Lewis Hamilton, parti chez Ferrari, et les rumeurs étaient nombreuses à propos du successeur du Britannique. Alors que le nom de Max Verstappen était notamment revenu, c’est finalement le pari de la jeunesse qui a été tenté par Toto Wolff. A seulement 18 ans, Kimi Antonelli s’est ainsi vu confier le deuxième baquet chez Mercedes et forcément, lors du Grand Prix d’Australie, l’Italien aura une pression particulière.

« Ça fait bizarre de partager la piste avec lui »

Kimi Antonelli passe donc après Lewis Hamilton chez Mercedes, lui qu’il aura l’occasion d’affronter maintenant chez Ferrari. Et le fait de piloter aux côtés du Britannique lui provoque une sensation particulière. Rapporté par par Canal+, Antonelli a expliqué, alors le septuple champion du monde était juste à côté de lui : « C’est vraiment hallucinant de pouvoir courir avec quelqu’un comme Lewis. J’ai grandi avec lui, je l’ai beaucoup observé lorsque j’ai rejoint Mercedes. Il a eu tellement de succès donc ça fait bizarre de partager la piste avec lui mais aussi avec Carlos et tous les autres car lorsque tu as l’habitude de les voir à la télé et que tu les rejoins en piste, c’est dingue ».

« Je suis juste heureux pour lui »

Lewis Hamilton a d’ailleurs eu quelques mots pour son précoce successeur chez Mercedes. A propos de Kimi Antonelli, le Britannique a confié : « Je regarde ce jeune homme ici présent, je suis juste heureux pour lui, il se débrouille très bien. Avoir sa première opportunité en F1, c’est tellement spécial. Et je sais combien d’années de travail cela a demandé, il a commencé tôt, 4 ans plus tôt que moi ! C’est juste excitant à voir, c’est pour ça que je souriais ».