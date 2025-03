Départ de Mbappé : Le PSG annonce encore du lourd !

Axel Cornic

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a perdu sa star avec Kylian Mbappé, parti à la fin de son contrat vers le Real Madrid. La fin d’un chapitre important du club, qui a toutefois retrouvé un autre leader en attaque en la personne d’Ousmane Dembélé, serial-buteur de Luis Enrique cette saison.

Comme souvent, la séparation ne s’est pas faite en très bons termes. Après sept années, Kylian Mbappé a quitté le PSG dans des circonstances controversée et les supporter ne cessent de le lui rappeler. Mais ils ont finalement réussi à tourner la page, oubliant celui qui fait désormais les beaux jours du Real Madrid.

Le PSG a signé plus fort que Ronaldinho !

Dembélé, du jamais vu

Et c’est notamment grâce à un homme ! Car maintenant que Mbappé n’est plus là, c’est Ousmane Dembélé qui a pris les clés de l’attaque parisienne. Replacé dans l’axe par Luis Enrique, l’ailier s’est transformé en une véritable machine à buts avec pas moins de 29 réalisations en 36 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG. Face à Liverpool en Ligue des Champions, il a encore été décisif en marquant le but qui a tout relancé.

Sans Mbappé, il brille au PSG

Cette efficacité semble être le fruit d’un long travail fait à l’entraînement avec Luis Enrique, qui est désormais très satisfait de l’international français. La Gazzetta dello Sport assure d’ailleurs qu’Ousmane Dembélé a totalement été libéré par le départ de son ancien coéquipier et ami, Kylian Mbappé. Reste à voir s’il réussira là où lui a échoué, en remportant notamment la Ligue des Champions.