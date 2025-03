Mbappé, sa «connerie» dénoncée en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, Didier Deschamps a révélé sa liste de joueurs retenus pour le quart de finale de Ligue des nations face à la Croatie les 20 et 23 mars prochains. Le sélectionneur de l'Equipe de France a convoqué à nouveau Kylian Mbappé pour ce rendez-vous, lui qui avait manqué les deux derniers rassemblements. A l'occasion, il a confirmé que l'attaquant français sera bien le capitaine, une marque de confiance sûrement très appréciée par le principal intéressé.

Absent en octobre et en novembre en sélection, Kylian Mbappé fera sans surprise son grand retour en Equipe de France. L'attaquant du Real Madrid portera à nouveau le brassard de capitaine, un choix fort de la part de Didier Deschamps qui a fait beaucoup parler ces derniers mois. Pour Patrice Evra, ce poste de capitaine signifie beaucoup pour Kylian Mbappé.

Mbappé de retour en Equipe de France

Après son début de saison inquiétant, Kylian Mbappé a remis les pendules à l'heure depuis le début de l'année 2025 et enchaîne les prestations de haut vol. Il pourra à nouveau s'illustrer en Equipe de France également dans un rôle très important. « Si tu lui enlèves le brassard un mois, tu le perds le Kylian Mbappé pendant 2 mois. Il a dit que ça ne changeait pas sa vie ? Mais c’est des conneries ça. Ça change ta vie de ne pas être le capitaine » assure Patrice Evra dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, en rapport aux propos du Français il y a quelques mois dans une interview.

Un retour aux sources efficace ?

Lors de ses dernières sorties sous le maillot de l'Equipe de France, Kylian Mbappé n'avait pas beaucoup convaincu et il aura à cœur d'inverser la tendance. En attendant, l'attaquant pourra retrouver à ses côtés ses coéquipiers en club Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni mais aussi ses anciens au PSG : Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué, qui vivra sa première.