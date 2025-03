Attendu au PSG, il s'annonce dans une autre équipe

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du LOSC cette saison, Lucas Chevalier aurait alarmé la direction du PSG. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon oeil l'idée de recruter le gardien de 23 ans. En attendant d'être fixé quant à son avenir en club, Lucas Chevalier se réjoui d'être convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France.

Alors que Gianluigi Donnarumma réalise une saison en dents de scie, le PSG explore la possibilité de recruter un nouveau gardien cet été. En ce sens, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aurait coché le nom de Lucas Chevalier, qui réalise des merveilles du côté du LOSC. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu aurait déjà lancé les pourparlers avec le portier de 23 ans.

Annoncé au PSG, Chevalier est convoqué par Deschamps

Avant de penser à un potentiel départ du LOSC, Lucas Chevalier a rendez-vous avec l'équipe de France. En effet, Didier Deschamps a convoqué le natif de Calais pour disputer les quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie (20 et 23 mars). Très heureux d'avoir été rappelé par le sélectionneur de l'équipe de France, Lucas Chevalier a fait passer un message fort ce vendredi.

«C'est une fierté qui donne le sourire»

« Votre convocation en Bleu atténue-t-elle votre déception après l'élimination du LOSC en Ligue des Champions ? C'est une fierté qui donne le sourire et un regain d'énergie dans la journée. Elle ne compense pas. Disons que maintenant, j'ai l'impression d'être pleinement considéré dans le groupe. De l'intégrer plus facilement. Par rapport à ma progression, je suis content. Je connais les lieux, les joueurs présents aussi. Je vais vivre cette convocation différemment. Mon ambition reste la même : être le plus performant possible aux entraînements et disponible pour le groupe et le staff. Il y a choses à faire et à prouver pour voir des choses supplémentaires », s'est enflammé Lucas Chevalier lors d'un entretien accordé à L'Equipe.