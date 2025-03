PSG : Un transfert bouclé dans un bar ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Selon la presse anglaise, le PSG ferait partie des clubs intéressés par le recrutement de Malick Fofana, qui réalise une très belle saison du côté de l'OL. Cependant, si l'on en croit les récents propos de John Textor, en froid avec Nasser Al-Khelaïfi, la seule possibilité que les Lyonnais acceptent un tel transfert, serait que les deux hommes aillent prendre une bière.

A l'affût pour le recrutement des plus grands talents européens, le PSG est notamment allé piocher en Ligue 1 pour accélérer son nouveau projet. Dans cette optique, les Parisiens avaient notamment recruté Bradley Barcola pour environ 50M€ en provenance de l'OL en 2023.

Le PSG dans le coup pour Fofana ?

Et visiblement, le PSG espère refaire le coup. En effet, selon les informations de Caught Offside, le club de la capitale est intéressé par le transfert de Malick Fofana, qui réalise une excellente saison à l'OL. Cependant, ce dossier s'annonce très compliqué compte tenu des relations glaciales entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor.

Textor demande à Al-Khelaïfi d'aller prendre une bière

D'ailleurs, lors du mercato d'hiver, John Textor avait été interrogé sur la perspective de vendre l'un de ses joueurs au PSG. Et pour le patron de l'OL une seule option possible, à savoir aller prendre une bière avec Nasser Al-Khelaïfi : « Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France. » Le président du PSG pourrait donc bien boucler le transfert de Malick Fofana... dans un bar !