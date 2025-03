Transferts galactiques au PSG, c'est la fin du «mal de tête» !

Amadou Diawara

A partir de l'été 2023, le PSG s'est séparé de toutes ses superstars, notamment de Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi et de Marco Verratti. Interrogé sur le club de la capitale, Christophe Dugarry a affirmé qu'il avait pris la bonne décision. Luis Enrique ayant désormais un groupe sain.

Lors de l'été 2023, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de mettre fin à la génération bling-bling au PSG. En effet, le président parisien s'est séparé de toutes ses vedettes une par une. Plus précisément, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti et Sergio Ramos, entre autres, ont été poussés vers la sortie lors de cette fenêtre de transferts. Et un an plus tard, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, étant en fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG.

«Qui est-ce que je vais pouvoir faire sortir ?»

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Christophe Dugarry a affirmé que le PSG avait très bien fait de se séparer de ses superstars, louant le travail et les choix de Luis Enrique. « Luis Enrique ? J'ai adoré la phrase où il dit que sa meilleure décision, c'est de ne pas avoir pris Dembélé à Arsenal. Je pense que ça a aussi envoyé un message clair aux autres joueurs. Je ne vois pas comment les choses peuvent changer aujourd'hui, à moins d'un problème physique, un blessé... En terme d'état d'esprit, un mec ne va pas sortir la tête de l'eau, ou réclamer quoi que ce soit. Les choses sont écrites, et ça va rester comme ça jusqu'à la fin de la saison », a confié l'ancien joueur de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«Tu savais que le mec allait râler»

« Je me souviens du PSG insupportable avec Verratti qui n'arrêtait pas de gueuler au milieu, Neymar, aussi talentueux soit-il, avec ses roulés-boulés. Dès qu'il y en avait un qui sortait, tu sentais que l'entraineur avait un mal de tête. Il se disait : "qui est-ce que je vais pouvoir faire sortir ?" Tu savais que le mec allait râler, qu'il allait faire la gueule, et qu'il allait y avoir une déclaration après le match, là c'est fini tout ça », s'est emporté Christophe Dugarry sur les ondes de RMC Sport.