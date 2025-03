Mercato : Il veut signer au PSG, l'annonce de son clan !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a pris sa décision quant à son avenir. Comme l'a affirmé Enzo Raiola, l'agent du joueur, il a pour priorité de prolonger avec le club de la capitale. Reste à savoir si les deux parties finiront par trouver un accord.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a refusé de prolonger chez les Rossoneri. Alerté par la situation du gardien italien, le PSG a profité de la situation. En effet, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement à Paris.

Donnarumma veut rester au PSG

Lors de son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma a paraphé un bail de cinq saisons. Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club de la capitale, le numéro 1 de Luis Enrique veut absolument rempiler, comme l'a affirmé son agent Enzo Raiola.

«La priorité, c’est de prolonger au PSG»

« La priorité, c’est de prolonger au PSG. Les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. On discute, il reste encore un an et demi de contrat, donc on a du temps. On cherche une solution », a déclaré Enzo Raiola, le représentant de Gianluigi Donnarumma, lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi.