F1 - Verstappen : Son père confirme des contacts avec une autre écurie !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2028, l'avenir de Max Verstappen fait beaucoup parler. Toto Wolff n’avait pas caché son intérêt et Aston Martin a également été annoncé sur la piste du quadruple champion du monde en titre, mais ce n’est pas tout. Le patron de McLaren, Zak Brown, a fait savoir qu’il l’avait contacté il y a quelque temps, ce qu’a confirmé le père du Néerlandais, Jos Verstappen.

Max Verstappen ira-t-il au bout de son contrat avec Red Bull ? Lié à l’écurie autrichienne jusqu’en 2028, le Néerlandais dispose de plusieurs clauses, notamment liées à la performance, pour pouvoir partir s’il le souhaite. La saison dernière, alors que Lewis Hamilton avait déjà annoncé son départ pour Ferrari, Toto Wolff n’avait pas caché son intérêt pour le quadruple champion du monde en titre, ce qui n’est plus le cas désormais.

F1 - Ferrari : Hamilton part déjà au clash !

➡️ https://t.co/0MBnSrAk5E pic.twitter.com/2GNQ4dKuz0 — le10sport (@le10sport) March 10, 2025

Mercedes ne pense plus à Verstappen

« Vous commencez déjà avec Max !? Nous devons nous concentrer sur notre duo de pilotes. Je ne flirte pas avec l’extérieur si je suis en bons termes avec mes pilotes. Et la saison n’a même pas commencé. Donc, pour le moment, ce projet (de transfert de Verstappen) n’est pas envisagé. Je n’ai pas l’intention de me détourner de ces gars-là et je veux m’assurer que George ait une certaine visibilité ou un contrat très bientôt », affirmait récemment Toto Wolff.

Contacts avec McLaren, Jos Verstappen confirme

En plus de Mercedes, Aston Martin est une autre écurie qui a été annoncée sur la piste de Max Verstappen, mais McLaren a également envisagé de le recruter. Comme indiqué par De Telegraaf, Zak Brown a confirmé avoir contacté le pilote Red Bull « il y a quelque temps ». Le patron de McLaren voulait simplement « explorer le marché », avant de finalement prolonger Oscar Piastri. Jos Verstappen a confirmé l’existence de ces contacts datant du mois de février, précisant qu’il était « trop tôt » pour Max Verstappen d’envisager de quitter Red Bull alors que la saison 2025 n’avait pas encore commencé.