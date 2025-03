F1 - «Incroyable» : Lewis Hamilton hallucine déjà !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce week-end, Lewis Hamilton fait ses grands débuts chez Ferrari. A Melbourne, c'est effectivement la première fois qu'il débarque pour un week-end de course en tant que pilote de la Scuderia. D'ailleurs, le septuple champion du monde a déjà disputé ses deux premières séances libres en Australie, et il reconnait que cette sensation est incroyable.

Bien que l'on commence à s'habituer à voir Lewis Hamilton dans sa nouvelle combinaison rouge, c'est bien la première fois qu'il débarque pour un week-end de course dans la peau d'un pilote Ferrari. A Melbourne, le Britannique a même déjà participé aux deux premières séances d'essais libres. Après une première séance terminé à la 12e place lors de laquelle il a essentiellement appris à dompter sa nouvelle monoplace, Lewis Hamilton est monté en puissance lors de la deuxième séance, signant le cinquième chrono, à quatre dixième de son coéquipier Charles Leclerc, meilleur temps. Mais le septuple champion du monde compte bien continuer à monter en puissance.

«Incroyable», Hamilton en plein rêve

« C’était incroyable de prendre le volant d’une Ferrari ici. Mais la voiture était tellement différente de ce que j’avais connu sur ce circuit, qu’il m’a fallu un peu de rodage en EL1. L’EL2 était clairement un peu meilleure, mais ça ne fait que progresser. On progresse lentement et on progresse petit à petit. C'est juste différent. C’est très différent. La voiture ne me pose aucun problème, elle exige juste un pilotage différent. J’ajuste donc mon style de pilotage petit à petit, mais j’apprécie de la piloter », lâche le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Leclerc confiant

Meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres, Charles Leclerc s'est quant à lui montré optimiste : « Nous avons fait un bon travail de préparation car le feeling avec la voiture était bon. Il y a évidemment des choses à améliorer, comme toujours, et je ne suis pas encore très satisfait de l’équilibre, mais nous sommes dans une bien meilleure position par rapport aux essais de Bahreïn et il reste encore du potentiel. C’est la même chose pour tout le monde dans le paddock. Ces voitures sont relativement nouvelles pour tout le monde, il faut donc les pousser pour comprendre précisément où se situe la limite. Mais la première journée a été solide, il faudra voir comment ça se passe demain, quand on poussera un peu plus encore ».