F1 : Verstappen recale Red Bull, c’est terminé !

Dorénavant, Max Verstappen sera moins présent dans les contenus légers publiés par Red Bull sur les réseaux sociaux. Le Néerlandais a lui-même confirmé préférer des activités plus sérieuses et son souhait de s’éloigner de « ces absurdités sur TikTok ». Son manager, Raymond Vermeulen, a expliqué que ce genre de vidéos ne sont pas dignes d’un quadruple champion du monde.

Max Verstappen a décidé de réduire son implication dans les contenus diffusés par Red Bull sur les réseaux sociaux, et en particulier sur TikTok, comme l'a expliqué son manager, Raymond Vermeulen.

« On ne fait pas ce genre de vidéos avec un quadruple champion du monde »

« De grandes marques comme Oracle, Tag Heuer et Heineken investissent massivement dans des campagnes mondiales autour de Max. Il y a des bus qui circulent dans le centre de Melbourne avec l’image de Max dessus, ça a l’air très élégant. Et puis, ça ne colle pas du tout quand je vois une vidéo sur TikTok où Max éclate des ballons ou quelque chose comme ça. On ne fait pas ce genre de vidéos avec un quadruple champion du monde », a déclaré Raymond Vermeulen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Je veux moins de ces absurdités sur TikTok »

Ce qu’a confirmé Max Verstappen : « Je préfère les activités sérieuses. Je préfère qu’elles fassent ressortir des éléments constructifs et que les gens puissent peut-être en tirer des leçons. Je veux moins de ces absurdités sur TikTok. J’ai fait beaucoup trop de choses de ce genre maintenant. Il y a des choses toujours amusantes à faire mais il faut les penser sur un bon format. Par exemple, détruire des caravanes avec Daniel Ricciardo à Spielberg, c’était très amusant. Mais le monde était un peu différent à l’époque. Et on fait ce genre de choses une fois. C’est unique. Après dix ans en Formule 1, il n’y a plus grand-chose que je n’ai pas fait. Et oui, à un moment donné, il faut être un peu plus sélectif. »