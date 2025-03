Griezmann : La réunion décisive à 90% !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Antoine Griezmann pourrait quitter l’Atlético de Madrid dès l’été prochain. L’attaquant âgé de 33 ans n’a jamais caché son envie d’évoluer en MLS, où le Los Angeles FC est annoncé sur sa piste. Au cours du mois de mars, une réunion très importante concernant son avenir devrait avoir lieu avec les Colchoneros.

Antoine Griezmann ne s’en est jamais caché, son souhait est d'évoluer en MLS d’ici à la fin de sa carrière. Ce qu’il aurait pu faire l’été dernier, le Los Angeles FC d’Hugo Lloris et Olivier Giroud ayant essayé de le recruter.

« On sait qu’il y a déjà eu des contacts »

« On serait ravi de l'accueillir à bras ouverts, ici à LA. On sait qu’il y a déjà eu des contacts. Ce serait génial de se retrouver tous les trois avec Hugo », confiait Olivier Giroud à Téléfoot en octobre dernier. Des retrouvailles qui pourraient avoir lieu dès l’été prochain, d’après les informations de Relevo.

Réunion programmée entre l’Atlético et Griezmann

En effet, une réunion très importante devrait se tenir d’ici à la fin du mois de mars entre Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026, pour décider de son avenir à « 90% ». La tendance serait à ce qu’il quitte le football européen pour rejoindre la MLS et s’il veut partir dès cet été, alors les Colchoneros respecteront son choix et ne s’opposeront pas à son départ.