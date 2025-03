Transferts : L’OM lui annonce que c’est fini !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, l’OM avait décidé de faire un grand ménage. Un loft des indésirables avait ainsi été mis en place et on pouvait y retrouver Jonathan Clauss. Malgré l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’international français n’était plus en odeur de sainteté à Marseille. Clauss s’est alors envolé pour Nice, rejoignant Franck Haise. Le désormais Niçois en a d’ailleurs dit plus sur les échanges qui l’ont mené chez les Aiglons.

A 32 ans, Jonathan Clauss est aujourd’hui un joueur de l’OGC Nice. Après deux saisons à l’OM, le latéral droit a dû faire ses valises. Plus dans les plans à Marseille, il avait été intégré au loft des indésirables et invité à se trouver un nouveau club durant l’intersaison. C’est donc ce que Clauss a fini par faire en retrouvant Franck Haise, son ancien entraineur à Lens, du côté de l’OGC Nice.

« Une heure après, il m’envoie un vocal »

Dans un entretien pour Kampo, Jonathan Clauss a raconté comment il avait atterri à l’OGC Nice et la teneur de ses échanges avec Franck Haise. L’ex-joueur de l’OM a alors confié : « Cet été, Franck Haise m’appelle, mais dans ses plans c’était « Jo c’est impossible, il est à Marseille ». En fait, on s’envoie quelques messages pendant l’Euro, il voulait savoir comment j’allais, comment ça se passait. Au départ, il m’envoie un message, un deuxième message, on discute un peu puis plus de nouvelles pendant 2 semaines. Il signe à Nice, je lui envoie un message pour le féliciter et lui dire qu’il va se plaire dans le Sud. Il m’a remercié et une heure après, il m’envoie un vocal : « Je voulais juste savoir où ça en est, comment ça se passe ? » ».

« Je sonde l’OM, la direction avait dit que moi c’était fini »

Jonathan Clauss a alors ensuite fait savoir : « Je lui explique la situation : « Ils veulent que je parte, moi j’ai du mal à me séparer de cette frustration de ne pas avoir autant réussi que ce que je pensais, j’aimerais attendre le retour de De Zerbi pour savoir ». Il m’a dit : « Ok pas de soucis, mais sinon nous on est là ». Je sonde l’OM, la direction avait dit que moi c’était fini. Je le prends mal ? Je le prends parce que je suis un compétiteur et j’avais envie de faire mieux que ce que j’ai fait à Marseille. Et forcément, quand ils disent « Jo faut le sortir », au final j’ai eu aucun contact avec De Zerbi, là c’était clair. A un moment, je n’allais pas rester et du coup, je dis à mon agent Nice oui, mais pas sûr. J’avais du mal à me détacher. Au final, je dis oui et c’est la meilleure décision que j’ai prise ».