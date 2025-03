F1 - Verstappen : Red Bull lui promet déjà du très lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Max Verstappen a été devancé par Lando Norris lors du premier Grand Prix de la saison en Australie. Si Red Bull espère pouvoir rattraper le rythme de McLaren d’ici quelques courses, Christian Horner a confié que son pilote néerlandais avait déjà pu effectuer quelques retours importants sur la RB21.

Red Bull et Max Verstappen ont encore du pain sur la planche. Quadruple champion du monde en titre, le pilote néerlandais a pu constater un écart entre son rythme et celui de ses meilleurs ennemis Lando Norris et Oscar Piastri dimanche dernier à Melbourne. Si les deux pilotes McLaren semblent posséder plus de rythme pour le moment, du côté de l’écurie autrichienne, on ne s’affole pas.

« D'ici trois à cinq courses, on espère pouvoir y remédier »

« Nous savions depuis les essais à Bahreïn que les McLaren étaient un peu plus rapides que nous. Nous avons réduit cet avantage en passant, je dirais, d'une demi-seconde à deux ou trois dixièmes. Nous pouvons suivre [leur rythme] pendant six à huit tours, mais la dégradation des pneus arrive plus tôt. C'est le principal problème, même s'il y en a aussi d'autres. Mais nous les connaissons, et [nos ingénieurs] travaillent dur. D'ici trois à cinq courses, on espère pouvoir y remédier, afin d'avoir une voiture au niveau de la McLaren », déclarait le directeur Christian Horner après la course. Ce dernier a également évoqué les retours positifs de Verstappen à propos de la monoplace.

« Max a pu avoir une grande compréhension de sa F1 »

« Je pense que les caractéristiques de cette voiture sont beaucoup plus ’calmes’ que celles de la RB20, ce qui en fait une plateforme de développement pour la saison. Il n’y a pas les secousses désagréables de la RB20. Cela nous offre une plateforme dynamique pour développer la voiture tout au long de la saison et lors des différentes courses auxquelles nous allons participer. Max a pu avoir une grande compréhension de sa F1 et les ingénieurs vont sortir les premiers développements dans trois à cinq courses pour pallier à certaines faiblesses déjà aperçues », conclut Horner, relayé par Next-Gen Auto.