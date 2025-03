F1 - Verstappen : «Pas à son niveau», la menace est lâchée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Seul pilote qui semblait capable de lui tenir tête l’année dernière pour le titre de champion du monde, Lando Norris s’est tout de même incliné face à Max Verstappen. Le Britannique de McLaren estime qu’il n’était pas au niveau à ce moment-là, mais qu’il a beaucoup appris depuis. Il a désormais hâte de se mesurer de nouveau au Néerlandais et à n’importe quel pilote qui se mettra sur sa route.

Contrairement à l’année dernière, McLaren entame cette saison de Formule 1 avec le statut de favori. Ce qui s’est confirmé lors de la séance de qualifications du Grand Prix d’Australie et les deux premières places occupées par Lando Norris et Oscar Piastri. La saison dernière déjà, le Britannique semblait avoir la monoplace pour concurrencer Max Verstappen dans la course au titre de champion du monde, mais il n’était pas encore au niveau.

« Je n’étais pas à son niveau »

« J’ai appris deux choses importantes l’année dernière. La première, c’est que je n’étais pas encore prêt à répondre aux attentes de l’équipe en termes de bataille en course, et c’est simplement parce que courir contre Max est unique », a confié Lando Norris, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Je pense que si j’avais affronté d’autres pilotes, je ne sais pas si cela aurait été pareil, mais cela aurait certainement été un peu moins difficile. C’est une estimation juste, car je pense que Max est le pilote le plus difficile à affronter. Il sera toujours celui qui repoussera le plus les limites, comme il l’a fait, et j’ai appris cet aspect de Max, et j’ai compris où je me situais dans cette situation, et je n’étais pas à son niveau. »

« J’ai hâte de tenter à nouveau ma chance, de voir ce dont je suis capable et de me mesurer à n’importe quel pilote »

« J’ai appris de ces choses et, lors des deux dernières courses, j’ai beaucoup progressé dans ces situations. Mais chaque situation est différente en Formule 1. Même si certaines se reproduisent, il n’est pas toujours garanti que je prenne la bonne décision, que Max ou tout autre pilote la prenne. C’est difficile, car on ne prend pas ces décisions maintenant. On les prend en piste une demi-seconde avant, et on n’a pas beaucoup de temps pour réfléchir à la situation dans son ensemble », a ajouté Lando Norris, qui a « hâte de tenter à nouveau ma chance. Je ne pense pas que je vais me contenter de courir contre Max cette année. Tout le monde va être un concurrent sérieux pour les victoires, selon les circuits. »