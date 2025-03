F1 - Ferrari : Lewis Hamilton a vécu un calvaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, Lewis Hamilton a enfin connu sa première officielle avec Ferrari. Ce dimanche matin se disputait le Grand Prix d’Australie. Et à Melbourne, le Britannique n’a pour faire mieux qu’une 10ème place pour ses débuts avec la Scuderia. Il faut dire que les conditions n’étaient pas les meilleures pour bien s’exprimer et Hamilton n’a pas caché à quel point ça a été difficile pour lui.

La saison 2025 a débuté et ce dimanche, c’est en Australie que le rendez-vous était donné. C’est à Melbourne que le premier Grand Prix de la saison a eu lieu et c’est Lando Norris, au volant de sa McLaren, qui l’a emporté, devançant Max Verstappen et George Russell. Pour trouver trace des Ferrari, il faut descendre dans le classement avec Charles Leclerc qui est arrivé à la 8ème place tandis que Lewis Hamilton a lui fini 10ème en Australie. Pour sa grande première, le Britannique aurait bien évidemment faire mieux, mais ça n’a pas été simple.

« C'était l'une des journées les plus difficiles »

10ème donc du Grand Prix d’Australie, Lewis Hamilton s’est confié à Sky Sport sur sa course. Et le pilote Ferrari a raconté à quel point ça a été un calvaire pour lui ce dimanche : « C'était l'une des journées les plus difficiles, être dans ces conditions pour la première fois sous la pluie, dans cette voiture et avec ce moteur, avec toutes les fonctions de direction à gérer et les nouvelles communications avec les ingénieurs, c'était un énorme défi. J'ai tenu le coup aussi longtemps que j'ai pu, à un moment nous étions en position de nous battre pour le podium en restant sur la piste mais la pluie est arrivée et la situation s'est dégradée ».

Hamilton déçu ?

« Une performance moins bonne que prévu ? Non, nous n'avons pas réussi à faire entrer la voiture dans la fenêtre, mais je ne pense pas que la voiture soit aussi loin qu'elle l'était aujourd'hui. Même en qualifications, je ne pense pas que nous ayons été en mesure d'extraire la performance de la voiture », a ensuite ajouté Lewis Hamilton.