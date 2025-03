F1 : Max Verstappen, la grosse surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il se dit plutôt pessimiste depuis le début du week-end, Max Verstappen a tout de même fini troisième des qualifications du Grand Prix d’Australie, derrière les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris. Une surprise pour le quadruple champion du monde en titre, qui s’est satisfait d’être devant Ferrari et Mercedes.

Sans surprise, les McLaren ont dominé la première séance de qualification de la saison. Lando Norris et Oscar Piastri occuperont la première ligne du Grand Prix d’Australie, juste devant Max Verstappen, troisième. En difficulté lors des essais libres, le Néerlandais ne s’attendait pas à s’élancer depuis la deuxième ligne.

« Je suis assez surpris d'être assis ici après hier ! »

« Nous avons eu une entame de week-end un peu difficile, ce circuit n'a jamais vraiment été bon pour nous. Donc il nous a fallu un peu de temps pour comprendre comment améliorer la situation et nous l'avons fait aujourd'hui (samedi) », a confié Max Verstappen, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Je suis assez surpris d'être assis ici [en conférence de presse] après hier (vendredi) ! Je me sentais en confiance [pendant les qualifications], je me sentais en harmonie avec la voiture. Bien sûr, il est clair qu'elle manquait un peu de rythme, mais dans l'ensemble, je suis content de mes tours en qualifications. »

« Une bonne chose pour nous d'être devant Ferrari et Mercedes »

« Nous avons juste essayé d'affiner l'équilibre, et la voiture s'est animée un peu plus en général. [Vendredi] elle était assez facile à piloter parce qu'elle était trop lente. Aujourd'hui, elle était un peu plus rapide, mais elle ne l'est pas encore assez. Cependant je pense que c'est une bonne chose pour nous d'être devant Ferrari et Mercedes », a ajouté Max Verstappen, avant de se prononcer sur ses attentes pour la course : « Je ne m'attends pas à des miracles. Je pense que le rythme des longs relais est correct, mais je ne pense pas qu'il soit au même niveau [que celui des McLaren]. Je vais faire de mon mieux pour voir ce qui se passera demain. »