F1 - Verstappen : McLaren annonce son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il soit sous contrat jusqu'en 2028, l'avenir de Max Verstappen suscite des interrogations. Le Néerlandais pourrait décider de quitter Red Bull et selon Zak Brown, cela se produira dès l’année prochaine. Et s’il devait parier, le patron de McLaren miserait sur un départ du quadruple champion du monde chez Mercedes.

Pour Zak Brown, l’avenir de Max Verstappen ne fait aucun doute. Sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, le Néerlandais est lié ces derniers mois à Aston Martin, qu’a récemment rejoint Adrian Newey. Mais selon le patron de McLaren, qui a confirmé l’avoir contacté avant de prolonger Oscar Piastri, c’est Mercedes qu’il pourrait choisir.

F1 - Ferrari : Lewis Hamilton a vécu un calvaire !

➡️ https://t.co/hvH3U6JLKh pic.twitter.com/dVYCyp6WjK — le10sport (@le10sport) March 16, 2025

« Je pense qu'il partira à la fin de l'année »

« Oh, je pense qu'il partira à la fin de l'année. Le plus probable est qu'il aille chez Merc [Mercedes]. On parle aussi d'Aston Martin, avec l'arrivée d'Adrian Newey. Mais aussi génial que soit Adrian - et il est le plus grand de tous les temps - vous avez besoin de toute une équipe autour de vous. Vous avez besoin d'une culture. Cela prend du temps », a déclaré Zak Brown, dans un entretien accordé au Telegraph.

« Si je devais parier, je miserais sur Mercedes »

Le PDG de McLaren poursuit : « Si je devais parier, je miserais sur Merc. Au cours des dix dernières années, ils ont remporté le championnat sept ou huit fois. L'année dernière, ils ont gagné cinq courses. Ils ont de la stabilité. Nous savons que Toto l'aime bien. Et je pense que nous sommes tous d'avis que HPP [Mercedes High Performance Powertrains] est le mieux équipé du côté des unités de puissance en vue de la nouvelle réglementation sur les moteurs l'année prochaine. De plus, George [Russell] est en fin de contrat à la fin de la saison et Kimi [Antonelli, le nouveau pilote débutant de Mercedes, âgé de 18 ans] aura une série de contrats d'un an. »