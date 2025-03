Pierre Ménès dévoile l’homme de sa vie au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a rendu hommage à une légende du PSG, Safet Susic, ce mercredi. Chouchou du Parc des Princes durant neuf années (1982-1991), le Bosnien a transformé la vie du journaliste, qui, au culot, avait obtenu quelques mots de la part de la star parisienne.

Ancien chroniqueur du Canal Football Club, Pierre Ménès a eu l’occasion de s’exprimer sur les joueurs qui l’ont marqué durant sa carrière de journaliste. A cette occasion, il a rendu un hommage appuyé à Safet Susic, légende du PSG. Aujourd’hui encore, Ménès le considère comme son idole.

La déclaration d'amour de Pierre Ménès

« L’idole de ma vie en football, c’est Safet Sucic. Pour les plus jeunes, ça ne veut rien dire ou un souvenir lointain, mais à l’époque, il jouait sans protège-tibias, ses contrôles de balle étaient incroyables, ses dribbles avec des changements de direction abrupts et ce sens de la passe décisive, ce décalage plat du pied très sec, à l’époque c’était le seul à faire ça dans le football. J’ai développé je ne vais pas dire jusqu’à une amitié mais un vrai respect entre Safet et moi » a-t-il lâché sur sa chaîne Youtube Pierrot Le Foot.

Des mots si précieux...

Alors à L’Equipe, Ménès avait réalisé une interview, qui allait véritablement lancer sa carrière. « Je me souviens, j’étais pigiste à L’Equipe, il avait été suspendu parce qu’il avait insulté un arbitre, à la fin d’un match il était dans le hall des vestiaires du Parc des Princes, j’y vais au flan, je lui pose quelques questions, il me répond assez gentiment dans un français moins approximatif que ce qu’il voulait faire croire. Je fais un papier dans L’Equipe qui m’avait valu des remarques acerbes du journal en disant que ce n’est pas normal qu’un pigiste fasse un papier sur un joueur du PSG. Je l’avais retrouvé de longues années après pour Bosnie-France et il m’a vu dans le couloir à la fin du match, il m’a dit : « Je te regarde à la télé, tu es devenu une star ». C'est un des plus beaux compliments qu’on a pu me faire » a-t-il déclaré.