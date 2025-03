Scandale Rabiot - PSG : Mbappé inclus dans la polémique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cible de nombreuses insultes dimanche lors du Classique entre le PSG et l’OM (3-1), Adrien Rabiot a directement mis en cause Nasser Al-Khelaïfi dans un message publié sur les réseaux sociaux. Jean-Michel Larqué a dénoncé les méthodes du président parisien, évoquant notamment la pression mise sur Kylian Mbappé avant son départ au Real Madrid.

Pour Adrien Rabiot et sa mère, cela ne fait aucun doute, le PSG était informé des banderoles insultantes dont ils ont été la cible dimanche lors du Classique. Dans un message publié sur Instagram au lendemain de la rencontre, le milieu de l’OM a directement interpellé le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi : « Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ne s’achète pas. »

«Ce sont des façons de procéder qui sont inadmissibles»

Selon Véronique Rabiot, « tout le monde a peur du PSG » et de Nasser Al-Khelaïfi. « Ce n’est pas les autres qui ont peur mais c’est lui qui ne veut plus les voir. Ce sont des façons de procéder qui sont inadmissibles », estime pour sa part Jean-Michel Larqué, comme il l’a déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.

«Tu mets la pression sur des joueurs en fin de contrat»

L’ancien international français a alors mis en avant certaines méthodes de Nasser Al-Khelaïfi, notamment quand les choses ne vont pas dans son sens, comme quand Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG libre l’année dernière : « Tu mets la pression de toutes les manières, tu mets la pression sur des joueurs en fin de contrat, tu mets la pression sur les présidents qui ne font pas amende honorable devant toi… »