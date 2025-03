OM - Rabiot : «Incroyable», le Qatar hallucine !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cible de banderoles et de chants insultants dimanche lors de la rencontre opposant le PSG et l’OM au Parc des Princes (3-1), Adrien Rabiot a réagi lundi sur les réseaux sociaux, s'attaquant directement à Nasser Al-Khelaïfi. Dans son entourage, on a fait savoir que le président du club de la capitale n’avait pas l’intention de répondre à l’international français.

De retour au Parc des Princes dimanche à l’occasion du Classique entre le PSG et l’OM (3-1), Adrien Rabiot savait qu’il ne serait pas accueilli chaleureusement. Ce qu’il ne savait pas en revanche, c’est que certains messages insultants des supporters parisiens feraient référence à son père, décédé en janvier 2019.

« La classe ça ne s’achète pas »

« Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas », a réagi Adrien Rabiot sur Instagram lundi, s’en prenant directement au président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

« Désormais Nasser est même coupable pour les chants des supporters »

Dans un communiqué, le PSG a condamné « fermement toute initiative portant atteinte à la dignité et appelle l’ensemble des acteurs à adopter la même position, afin de garantir des tribunes exemplaires, sereines et respectueuses. » Nasser Al-Khelaïfi quant à lui n’a pas l’intention de répondre à Adrien Rabiot. « C’est incroyable, désormais Nasser est même coupable pour les chants des supporters. On préfère rester élégants, et ne pas répondre », a indiqué son entourage à L'Équipe.