F1 - Red Bull : Coup de tonnerre pour un pilote français

Isack Hadjar a vécu un cauchemar durant le Grand Prix d'Australie. Pour sa première course de Formule 1, le jeune espoir français s'est crashé avant même le début de la course. De quoi agacer fortement Helmut Marko, conseiller de Red Bull, qui pourrait bien prendre une décision radicale en cas de récidive.

Cruelle désillusion pour Isack Hadjar. Bien positionné pour glaner ses premiers points en Formule 1, le Français est sorti du décor durant le tour de formation. La monoplace n’a pu repartir, et c’est l’air désolé qu’il s’est rendu dans le paddock, réconforté par le père de Lewis Hamilton. Au micro de Canal +, Hadjar a évoqué son immense déception.

Hadjar est sorti du silence

« Les conditions étaient difficiles dans les tours de mise en grille, mais c'est pas pour autant que j'ai mis la voiture dans le mur. Les conditions étaient meilleures au moment de prendre le départ. Je savais que le tour de formation, c'était là où il fallait mettre le plus de température dans les pneus et puis... C'est une erreur vraiment, je... Je n'en reviens pas. Je suis juste en colère parce que, oui, ces erreurs peuvent arriver, c'est juste que je ne voulais pas casser la voiture si tôt dans la saison » a déclaré le pilote de Racing Bulls.

Red Bull va déjà sévir ?

Mais cette sortie de route a fortement agacé Red Bull, si l’on se réfère aux paroles d’Helmut Marko. « Isack Hadjar a un peu pleuré après son accident. C’était un peu gênant » a lâché le conseiller sportif de l’écurie autrichienne. Désormais, Hadjar n’a plus le droit à l’erreur. Sinon, les conséquences pourraient être dramatiques selon Jean-Luc Roy. « Ça ne pouvait pas pu plus terrible que ça. Il y avait des points à aller chercher et malheureusement, il fait la grande bêtise. Le pauvre, il pleurait après. On voyait qu’il était agité de sanglots sous son casque. Quand on commet une erreur comme ça, qui est spectaculaire, c’est facile de dire que l’on repart comme si de rien n’était. Et vous connaissez la politique de Red Bull. Le docteur Helmut Marko, qui n’est pas à tendre, donne aussi des coups de fouet. Il ne faudra pas qu’il commette d’autres erreurs » a confié le journaliste de RMC sur le plateau des Grandes Gueules du Sport.