Canal + - F1 : Incroyable polémique en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Isack Hadjar se rappellera longtemps de son premier Grand Prix en Formule 1. Le pilote français s'est craché avant même le premier tour de piste. Une erreur, qui lui a valu un recadrage en direct de Jacques Villeneuve. L'ancien champion du monde l'a traité de « caïd », un mot qui a provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Le Grand Prix d’Australie a été marqué par plusieurs évènements, par la première victoire de Lando Norris, mais aussi par l’incroyable erreur d’Isack Hadjar. Pour sa première course en Formule 1, le pilote français s’est craché dans un mur durant le tour d’échauffement. Inconsolable sous son casque, il a reçu le soutien d’Anthony Hamilton, le père de Lewis. Après le Grand Prix, Hadjar a évoqué sa détresse.

F1 - Ferrari : Lewis Hamilton a vécu un calvaire !

➡️ https://t.co/hvH3U6JLKh pic.twitter.com/dVYCyp6WjK — le10sport (@le10sport) March 16, 2025

Isack Hadjar très marqué

« Les conditions étaient difficiles dans les tours de mise en grille, mais c'est pas pour autant que j'ai mis la voiture dans le mur. Les conditions étaient meilleures au moment de prendre le départ. Je savais que le tour de formation, c'était là où il fallait mettre le plus de température dans les pneus et puis... C'est une erreur vraiment, je... Je n'en reviens pas. Je suis juste en colère parce que, oui, ces erreurs peuvent arriver, c'est juste que je ne voulais pas casser la voiture si tôt dans la saison » a déclaré le pilote Alpha Tauri.

Villeneuve s'en prend à Hadjar

Cet accident a évidemment été discuté sur les antennes de Canal +. Au micro, Jacques Villeneuve a lâché une remarque qui a suscité l’incompréhension de nombreux internautes. « C’est un réveil. On arrive en F1, on veut faire la star et le caïd et ça remet tout de suite en place… » a déclaré le champion du monde canadien. Pour éviter toute polémique, Julien Fébreau a tenté d’éteindre l’incendie immédiatement : « Je ne pense pas qu’Isack Hadjar se soit pris pour une star ou un caïd. Il a juste bien fait son travail jusqu’ici et commis une erreur… ». Une rectification qui n’a pas eu l’effet escompté puisque plusieurs fans s’en sont pris à Villeneuve sur les réseaux sociaux. Une polémique dont Canal + se serait bien passé.