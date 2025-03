Hamilton - Ferrari  : «Pas possible», un coup à la Verstappen déjà réclamé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le premier Grand Prix de Formule 1 a été un échec pour Ferrari. En Australie, l'écurie italienne n'est pas parvenue à gérer les conditions météorologiques changeantes en Australie. Charles Leclerc a pris la huitième place, tandis que Lewis Hamilton termine dans les points, mais loin derrière Lando Norris. La faute à une stratégie manquée.

En Australie, Ferrari avait la tête à l’envers. La Scuderia ne s’est pas mêlée à la lutte pour la victoire. La faute à une mauvaise stratégie. Alors que l’ensemble des pilotes était entré dans les stands pour chausser des pneus intermédiaires, Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont restés en piste. Ferrari pensait que la pluie allait s’atténuer, ce qui n’a pas été le cas. Les deux pilotes ont donc été contraints de faire un arrêt, perdant toutes leur avance. Après la course, Philippe Vasseur avait la mine des mauvais jours.

Vasseur revient sur le calvaire de son équipe

« Le résultat est négatif, on ne venait pas pour faire ça. Il est négatif parce que déjà, en qualifs, on n'a pas mis tout ensemble et je pense qu'on avait un rythme bien meilleur que le résultat qu'on a montré. Et puis, aujourd'hui, la stratégie... c'était pas possible, on a fait le mauvais choix à la fin. Il ne faut pas se voiler la face, on a essayé de rester en piste comme Max, de survivre avec les slicks quand il s'est mis à pleuvoir, parce qu'on pensait, à tort, que l'averse allait durer moins longtemps. On a perdu » a confié le patron de Ferrari.

« Le pari était bon»

Avec le recul, il estime que Lewis Hamilton aurait dû imiter Max Verstappen et les autres pilotes. « Il faut admettre qu'on a fait les mauvais choix. Le pari était bon, mais il fallait rentrer un tour avant, comme Max. Maintenant il reste 23 courses et il faut regarder devant. Le rythme qu'on a montré vendredi, que ce soit sur les courts ou les longs relais, était bon, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on bâtisse notre saison, pas sur un choix de stratégie qui n'était pas le bon à la fin de la course » a-t-il lâché au micro de Canal +.