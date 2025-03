F1 : Lewis Hamilton craque, son père crève l'écran !

Thomas Bourseau

En difficulté à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie, Lewis Hamilton n'a pas pu faire mieux qu'une 10ème place. Une journée qu'il souhaitera oublier malgré le fait que ce soit sa première course chez Ferrari. Mécontent, le fils a vu le père réconforter Isack Hadjar devant les caméras de télévision après que le rookie de Racing Bulls ait été contraint d'abandonner avant même le début du Grand Prix...

Pour son premier Grand Prix de Formule 1 en tant que pilote Ferrari, Lewis Hamilton n'a pas vécu un moment d'anthologie sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. Pour le GP d'Australie, le septuple champion du monde a dû se contenter de la 10ème place et d'un petit point au classement des pilotes. Une journée compliquée pour la Scuderia Ferrari puisque son coéquipier Charles Leclerc n'a pas pu faire mieux que la 8ème position.

«Je suis tout de même reconnaissant d'avoir réussi à éviter le mur»

Après la course, Lewis Hamilton a reconnu avoir très peu apprécié ses premiers pas chez Ferrari tant pour la difficulté que s'est révélé être le contrôle de sa monoplace que les conditions météorologiques ou encore le manque d'informations cruciales de la part de son équipe d'ingénieurs. « La course a été très délicate et bien pire que je ne l'avais imaginé. La voiture était vraiment, vraiment difficile à piloter aujourd'hui. La pluie s'est un peu intensifiée dans le dernier secteur, mais le reste de la piste était ok. Puis il s'est mis à pleuvoir davantage, et personne ne m'a dit qu'il pleuvait plus ailleurs, jusqu'à ce que je le constate. C'est une occasion manquée. Personnellement, je suis tout de même reconnaissant d'avoir réussi à éviter le mur, car c'est là que la voiture voulait m'y emmener la plupart du temps ».

«Je me suis comporté avec lui comme un père»

Le mur évoqué par Lewis Hamilton, Isack Hadjar, jeune pilote rookie de Racing Bulls, n'a pas pu l'éviter. Dès le tour de formation, Hadjar a perdu le contrôle de sa monoplace. En pleurs, le principal intéressé a été réconforté par Anthony Hamilton, père du pilote star de Ferrari.

« Dès que j'ai vu ce qui est arrivé à Isack, je me suis vraiment senti mal pour lui. Je sais à quel point c'est difficile quand ces jeunes pilotes arrivent enfin en Formule 1, il y a tellement de pression, tout le temps. Vous êtes là sur votre première ligne de départ, et rien ne se passe. Ca doit être l'un des sentiments le plus horrible du monde. J'ai vraiment mal pour lui. Je voulais juste lui faire un câlin. Je me suis comporté avec lui comme un père ».

«Ce n'est pas nouveau pour lui, c'est gentil de sa part»

« On voit qu'il (ndlr Anthony Hamilton) sait ce que sont des moments durs. Ce n'est pas nouveau pour lui, c'est gentil de sa part. Ca fait quand même mal, mais ca fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça te réconforter ». a pour sa part confié Isack Hadjar au micro de Canal+, dépité.