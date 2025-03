F1 : Il veut la tête de Verstappen, la chasse est lancée !

Thomas Bourseau

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen s'est battu jusqu'aux derniers tours de piste sur le circuit de Melbourne ce dimanche matin. Cependant, le Grand Prix d'Australie a finalement été remporté par Lando Norris, parti en pole position. Une victoire spectaculaire au vu des multiples rebondissements sur le circuit de l'Albert Park et qui comble de joie le pilote McLaren prêt à arracher la couronne mondiale de la tête de Verstappen.

Ce premier Grand Prix de l'édition 2025, soit la 75ème saison de Formule 1 a tenu toutes ses promesses. Dès le tour de formation, Isack Hadjar est sorti de piste avec sa sa monoplace et n'a pas pu effectuer sa première course de F1 sur le circuit trempé de Melbourne. Les intempéries étaient au rendez-vous, les crashs également. Hormis le rookie de Racing Bulls, Liam Lawson (Red Bull Racing), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz Jr (Williams) et Jack Doohan (Alpine) n'ont eux aussi pas terminé ce Grand Prix d'Australie.

«Je ne pense pas que je vais me contenter de courir contre Max cette année»

Seulement 14 pilotes ont franchi la ligne d'arrivée et celui qui a vu le drapeau à damier en premier ne fut autre que Lando Norris. Vice-champion du monde, la figure de proue de McLaren s'était juré de faire mieux que la saison passée après avoir été battu par Max Verstappen, un pilote « unique » à ses yeux. Et pour cette nouvelle saison, au sein de l'écurie anglaise qui a été sacrée championne du monde constructeurs, Norris compte bien faire plus que seulement challenger la star de Red Bull.

« J’ai hâte de tenter à nouveau ma chance, de voir ce dont je suis capable et de me mesurer à n’importe quel pilote. Je ne pense pas que je vais me contenter de courir contre Max cette année. Tout le monde va être un concurrent sérieux pour les victoires, selon les circuits ».

«La course était difficile avec Max derrière donc il y avait du stress»

Malgré les Safety Cars, les conditions météorologiques changeantes et la pression de ses poursuivants dont Max Verstappen qui était revenu à moins d'une seconde de sa McLaren dans les deux derniers tours du Grand Prix d'Australie, Lando Norris est parvenu à conserver sa première place, lui qui est parti en pole position.

Un succès qui a comblé de joie l'Anglais qui termine devant Verstappen et son compatriote George Russell (Mercedes). « C'était incroyable ! La course était difficile avec Max derrière donc il y avait du stress. J'ai commis des erreurs avec des passages dans le gravier mais nous avons pris les bonnes décisions. Nous avons fait tellement d'erreurs l'année dernière alors je suis content que nous en ayons tiré des leçons. J'ai vraiment attaqué du début à la fin. Je ne m'attendais pas à devoir attaquer autant. Je peux être fier de ce que j'ai fait aujourd'hui ».

«Ce n'est que la première course, je garde la tête baissée et je vais continuer à travailler»

Comme Lando Norris l'a confié avant même le coup d'envoi de la saison en ce dimanche 16 mars à Melbourne, le projet est de se battre pour le titre de champion du monde. Cette victoire le rapproche de son objectif quand bien même il en est encore loin. Mais il faut un début à tout comme avoué dans des propos relayés par Motorinside. « McLaren m'a fourni une course incroyable et je veux les en remercier. En fin de course, je savais que j'avais du rythme et je suis resté calme malgré la pression de Max. Ce n'est que la première course, je garde la tête baissée et je vais continuer à travailler ».