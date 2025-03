F1 - Lewis Hamilton : Une chasse à l'homme signée Max Verstappen ?

Thomas Bourseau

Entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, une grande rivalité est née au début des années 2020 et a été à son paroxysme en 2021 pour le championnat du monde finalement remporté par le Néerlandais. Depuis, le pilote Red Bull empile les sacres mondiaux et les victoires, de quoi le permettre de rêver plus grand et d'égaler voire battre certains records effectués par Hamilton. Explications.

Ce dimanche 16 mars sonnait le coup d'envoi de la saison 2025 de Formule 1. Pour ce premier rendez-vous, le paddock se retrouvait sur le circuit de l'Albert Park pour le Grand Prix d'Australie. L'occasion pour Max Verstappen de remettre une quatrième fois de suite son titre de champion du monde avec ce nouveau début de saison. En Australie, le pilote star de Red Bull n'est pas ressorti vainqueur de cette piste trempée par les intempéries, et a terminé à la deuxième place à moins d'une seconde de Lando Norris, mais bien loin devant Lewis Hamilton. Soit l'homme aux multiples records que Verstappen peut chasser.

Le record de Grands Prix d'Hamilton chez Mercedes...

Cette course fut le 187ème Grand Prix de Max Verstappen sous les couleurs de Red Bull depuis 2016. Entre 2014 et 2024, Lewis Hamilton a couru à 246 reprises pour Mercedes. Un record pas inaccessible pour le Néerlandais lié à l'écurie autrichienne jusqu'à la fin de la saison 2028. En respectant son accord contractuel comme Motorsport le souligne, Verstappen se retrouverait dans la possibilité de dépasser le joli bilan d'Hamilton chez l'écurie allemande, mais ce n'est pas tout.

Son nombre de championnats du monde !

Depuis leur bataille titanesque en 2021 qui s'est soldée par le premier sacre mondial de Max Verstappen à la toute dernière course de la saison, le Néerlandais a toujours pris le meilleur sur Lewis Hamilton et a raflé trois autres titres de champion du monde. Avec quatre championnats, Verstappen se trouve à trois longueurs du bilan d'Hamilton, ex-aequo avec Michael Schumacher. Comme pour le nombre de Grands Prix disputés, celui qui est surnommé Mad Max pourrait faire mieux que Lewis Hamilton en honorant son contrat chez Red Bull jusqu'au bout et en remportant les championnats du monde jusque là.

Son record de victoires et ses départs consécutifs chez Mercedes

La statistique la plus « facile » de Lewis Hamilton à aller chercher pour Max Verstappen n'est autre que le nombre de Grands Prix gagnés par le Britannique chez Mercedes. Avant son départ pour Ferrari à la fin de la saison dernière, Hamilton a célébré sa 84ème victoire pour l'équipe allemande à Silverstone au mois de juillet 2024. Verstappen en compte actuellement 63 avec Red Bull. En outre, Max Verstappen est en lice pour briser ue belle série de 265 départs de suite Lewis Hamilton qui a pris fin en 2020 à cause d'un test positif au Covid-19 qui l'avait empêché de prendre part à un Grand Prix, remplacé à l'époque par le pilote Williams George Russell. A ce jour, Max Verstappen compte 210 Grands Prix de suite...