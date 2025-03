Mercato : Un Marseillais annonce un futur transfert au PSG ?

La rédaction

Samir Nasri s’interroge sur la fiabilité de Gianluigi Donnarumma, malgré sa performance décisive face à Liverpool, tandis que des rumeurs lient Lucas Chevalier au PSG. Toutefois, l’agent du gardien italien a tenu à rassurer en affirmant que sa priorité restait une prolongation à Paris, coupant court aux spéculations sur l’arrivée d’un nouveau portier.

Après un match aller décevant face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma s’est bien rattrapé avec le PSG en livrant une prestation de haut vol lors du match retour. Des arrêts déterminants et une séance de tirs au but bien négociée : le gardien parisien a fait taire les critiques à son sujet. Une performance rassurante alors que des rumeurs de transfert liant Lucas Chevalier (LOSC) au PSG faisaient surface.

L’avis de Nasri sur Donnarumma

Dans le Canal Football Club, sur Canal+, Samir Nasri, ancien de l'OM, a évoqué le cas Donnarumma au PSG : «Tout dépend de la cible. Chevalier ? Pour moi, il y a match. Je trouve que Donnarumma est un très bon gardien lorsqu’il est énormément sollicité, mais j’ai quelques interrogations sur sa capacité à sortir l’arrêt décisif au bon moment. Je trouve qu’il a un petit défaut de concentration. Sur le match contre Liverpool, on ne retient que la séance de tirs au but, mais il fait deux sorties aériennes approximatives, dont une rattrapée par Kvaratskhelia qui sauve sur la ligne après une frappe de Salah. Donc je me pose la question.»

Une prolongation en vue ?

Les rumeurs de départ ont récemment été balayées par Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma, qui s’est confié à L’Équipe :

«La signature d’un nouveau gardien ? Sur ce point, les dirigeants ont été clairs : quand on aura signé, toutes ces rumeurs s’éteindront toutes seules. Il n’y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu'il faut. On doit faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais c’est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine, mais la priorité, c’est de prolonger à Paris.»