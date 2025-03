Scandale Rabiot : La mobilisation exceptionnelle en équipe de France !

La rédaction

Adrien Rabiot a été victime d'insultes durant le PSG-OM, des banderoles ont notamment été déployées dans le tribunes. Des propos qui ont provoqué l'indignation en équipe de France, notamment de la part de Jules Koundé a exprimé son soutien total, soulignant que Rabiot avait le soutien de ses coéquipiers et de la fédération.

Adrien Rabiot a été la cible de graves insultes dimanche dernier lors du Classique qui opposait le PSG à l’OM (3-1). Des banderoles étaient tendues dans les tribunes du Parc des Princes, sur lesquelles il était marqué notamment : «Loyauté pour les hommes, trahison pour les putes. Telle mère, tel fils. Véro c’est lequel son vrai père ? Déhu, Fiorèse, Cana ou Heinze ?»

Le soutien des Bleus

Des propos qui avaient provoqué l’indignation de nombreuses personnes, notamment au sein de l’équipe de France. Jules Koundé s’est alors exprimé en soutien d’Adrien Rabiot pour Téléfoot. Le latéral des Bleus affirme que Rabiot a le soutien de tout le monde au sein de l’équipe : «Le président M. Diallo lui a fait part de tout le soutien de la fédération. Et évidemment, il a le soutien de ses coéquipiers.»

«Tout le monde soutient Adrien»

Le défenseur du FC Barcelone s’était déjà exprimé en faveur du milieu de terrain de l’OM, en conférence de presse : «Je suis très peiné pour Adrien. C'est juste inacceptable. Au-delà des rivalités, des mécontentements, il y a des limites. Les limites ont été franchies. On s'attaque au joueur, à la personne, à sa famille, je trouve ça inacceptable. Tout le monde soutient Adrien. J'espère qu'on sera ferme là-dessus. Je pense plus généralement que ce genre de banderoles, ces chants n'ont pas leur place dans les stades. Je ne suis pas allé voir Adrien. Je ne voulais pas être la dixième personne à lui demander comment il allait... Mais je me doute que ce n'est pas un moment facile pour lui, j'espère qu'il va pouvoir digérer cet épisode.»