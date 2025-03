Neymar «doit bien manger et dormir», la nouvelle punchline à la Mbappé !

La rédaction

Ronaldo a envoyé un tacle à Neymar, en lui conseillant de faire des sacrifices s’il veut revenir au plus haut niveau pour la Coupe du monde 2026. Il lui a notamment recommandé de « bien manger, bien s’entraîner et bien dormir », une phrase qui rappelle une ancienne sortie de Kylian Mbappé lorsqu’ils étaient coéquipiers au PSG.

Neymar a récemment fait son retour au Brésil en grande pompe. L’ancien du PSG est rentré à Santos avec comme objectif de se remettre en forme pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Toutefois, en raison d'une blessure, il va encore falloir patienter avant de revoir Neymar avec la Seleçao.

Le tacle de R9

Si Ronaldo croit en Neymar, la légende brésilienne estime cependant qu’il faut qu’il se reprenne en main, lui adressant un petit tacle pour TNT Sports Brazil : «Je crois en Neymar. Neymar a un talent merveilleux, mais il devra se sacrifier. C’est lui et lui-même. C’est un sacrifice qui en vaut la peine. Il reste un an avant la Coupe du monde. S’il arrive en trombe, nous avons de bonnes chances. Mais il va devoir faire des sacrifices. Il doit bien manger, s’entraîner et dormir.»

«Il va falloir bien manger, bien dormir»

Cette punchline n’est pas sans rappeler celle qu'avait pu lâcher Kylian Mbappé lors de leur passage au PSG. Après la défaite lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions face au Bayern, l’attaquant français avait glissé : «Il va falloir qu'on évite d'avoir des blessés et il va falloir bien manger, bien dormir ». Un tacle directement destiné à Neymar.