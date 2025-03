Transferts : L’OM lui brise son rêve !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien joueur du PSG et de l'OM, Xavier Gravelaine a vécu une longue carrière dans de nombreux clubs principalement en France. Le milieu offensif avait pourtant l'occasion à un moment de rejoindre Tottenham, un de ses grands rêves. Le joueur formé à Nantes était à l'OM lorsque le célèbre club anglais l'a approché, mais finalement le transfert ne s'est jamais fait. Un crève-cœur pour celui qui aurait adoré faire ce voyage.

Quelques années après avoir joué pour le PSG, Xavier Gravelaine rejoint l'OM en 1996 où il s'illustrera de belle manière, attirant les regards européens. Le joueur français a cependant vécu un coup dur avec l'annulation de son transfert en direction de l'Angleterre alors que tout semblait bien parti. La gestion du staff marseillais à propos de son cas a quelque peu entaché sa relation avec le club.

Un transfert avorté à cause de l'OM

Alors que le PSG et l'OM disputeront un duel acharné ce dimanche soir, Xavier Gravelaine est revenu sur son expérience dans le club de la cité phocéenne. En 1997, il aurait pu signer à Tottenham. « Un transfert qui aurait pu se faire ? En décembre 1997, on me dit que Tottenham me suit depuis un moment. Je rêvais d'aller en Angleterre. C'est finalement Moussa Saïb de Valence qui ira, parce que Rolland Courbis m'a encore retenu à l'OM, comme l'été précédent, pour jouer en 10 derrière "Duga" (Christophe Dugarry) et "Ravioli" (Fabrizio Ravanelli). Pourtant, on avait un deal. Notre relation s'est ensuite crispée » déclare-t-il pour L'Equipe.

Un rêve finalement réalisé

Malgré tout, après son retour au PSG en 1999, Xavier Gravelaine a eu l'occasion d'évoluer à Watford en prêt l'espace de 7 matches. Une expérience rêvée de très courte durée qui aurait pu être bien plus prolifique en changeant certaines décisions de l'OM. Il sera très vite prêté au Havre avant son départ en direction de l'AS Monaco.