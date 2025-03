Zinedine Zidane, la comparaison impossible au PSG !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG avait décidé de mettre le paquet sur le grand espoir portugais, João Neves. Le milieu de terrain s’est révélé comme très important pour l’équipe de Luis Enrique et les qualificatifs élogieux pleuvent pour le joueur de 20 ans. Toutefois, on ne peut pas le comparer à un certain Zinédine Zidane, selon son ancien coéquipier Claude Makélélé.

Depuis l’arrivée de Luis Campos, le PSG a très souvent pioché du côté du Portugal pour se renforcer. Cela a d’ailleurs été encore le cas l’été dernier, lorsque le conseiller football du club de la capitale est allé recruter João Neves au Benfica Lisbonne pour 70M€.

Neves s’est imposé au PSG

Malgré son jeune âge (20 ans), João Neves a prouvé depuis le début de la saison que le PSG avait bien fait de miser sur lui. Le milieu de terrain brille sous les ordres de Luis Enrique, qui apprécie beaucoup le petit Portugais. Ce dernier adore ratisser les ballons, mais il peut aussi distillé de précieuses passes décisives ou encore marquer quelques buts, comme cela a été le cas contre Manchester City par exemple.

Zidane ou Neves ?

À l’avenir, João Neves pourrait donc devenir une légende du PSG, mais également l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, s’il continue sa progression. Toutefois, le Portugais a encore du boulot pour atteindre le niveau de certains très grands joueurs. Interrogé par Carré, Claude Makélélé n’a pas hésité quand on lui a demandé de choisir entre Zinédine Zidane et le Parisien. « Zidane ou João Neves ? (Rires) Il n’y a pas de comparaison, Zidane. » Il reste donc du chemin à parcourir pour l’ancien joueur de Benfica.