Mercato - PSG : La folie à 200M€ est confirmée !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG cherchait activement à remplacer Kylian Mbappé parti vers le Real Madrid. Le champion de France était prêt à faire des folies, puisque les dirigeants parisiens auraient proposé 200M€ pour s’offrir Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Finalement, seul le Géorgien a posé ses valises à Paris, et qui plus est, lors du mercato hivernal.

Cet hiver, le PSG n’a recruté qu’un seul joueur, Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien a débarqué contre un chèque d’environ 70M€ et il était courtisé depuis longtemps. En effet, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, l’attaquant était la priorité du club de la capitale pour remplacer Kylian Mbappé l’été dernier, mais le Napoli n’avait alors pas voulu le laisser partir.

Le PSG a proposé 200M€ pour Kvaratskhelia et Osimhen

Toutefois, Khvicha Kvaratskhelia n’était pas le seul joueur de Naples qui intéressait le PSG. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale avait proposé 200M€ au Napoli l’été dernier pour recruter Victor Osimhen et le Géorgien. Une proposition folle, mais qui n’avait pas été acceptée par la formation italienne.

Osimhen est prêté à Galatasaray

Victor Osimhen n’a donc pas rejoint le PSG l’été dernier, mais le Nigérian avait quand même bougé. L’attaquant a rejoint Galatasaray sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Son avenir devrait de nouveau faire parler l’été prochain, car l’ancien Lillois reviendra du côté de Naples, mais il ne souhaite pas y rester. Le PSG pourrait peut-être retenter sa chance. Affaire à suivre…