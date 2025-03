20M€ : La fake news qui soulage l'OM !

Alexis Brunet

Ce dimanche, la presse italienne a affirmé que Leonardo Balerdi était suivi par l’AS Rome pour l’été prochain. Une nouvelle qui a interloqué les supporters marseillais, plutôt réticents à l’idée de se séparer de leur capitaine. Mais finalement, cela serait complètement faux et le club italien n’aurait pas contacté les dirigeants phocéens au sujet de l’Argentin.

Après cinq saisons, Leonardo Balerdi va-t-il quitter l’OM l’été prochain ? Ce dimanche, c’est ce qu’affirme la Gazzetta dello Sport. L’Argentin aurait de grandes chances de rejoindre l’AS Rome lors du prochain mercato estival et des discussions auraient d’ailleurs déjà lieu entre les deux formations. De son côté, le défenseur central aurait déjà donné son accord pour une telle opération.

Fake news pour Balerdi

Le journal italien évoque d’ailleurs la somme de 20M€ que pourrait débourser l’AS Rome pour conclure l’affaire. Toutefois, selon les informations de RMC Sport, cela ne serait pas vrai. Il n’y aurait actuellement aucune discussion entre l’OM et la formation romaine et les dirigeants marseillais ne souhaiteraient absolument pas se séparer de l’Argentin.

Balerdi est le capitaine de l’OM

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes et, à coup sûr, on entendra encore parler du cas Leonardo Balerdi. Si l’Argentin venait finalement à quitter l’OM, cela serait un gros coup dur pour l’équipe de Roberto De Zerbi. En effet, l’Argentin est le capitaine marseillais et il fait partie des joueurs les plus expérimentés du groupe, lui qui a débarqué en 2020 à Marseille, en provenance du Borussia Dortmund.